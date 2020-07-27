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27.07.2020 19:08
Рубрика: В мире

Нефть вмешалась в выборы

Почему США стали угрожать ливийскому фельдмаршалу санкциями
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8218)
Власти США готовы применить санкции против фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара из-за блокировки морских портов, откуда экспортируется нефть из Ливии.

С начала гражданской войны в 2014 году поставки нефти из этой страны сократились в 10 раз (и периодически они совсем прерываются), до 200-300 тыс. баррелей в сутки. Потенциально Ливия могла бы добавить рынку нефти до 1 млн баррелей в сутки.

Трамп заинтересован в скорейшем восстановлении экспорта из Ливии - это поможет сдержать цены на нефть, а значит, и цены в США на бензин

Администрация президента США Дональда Трампа в преддверии президентских выборов заинтересована в скорейшем восстановлении ливийского экспорта: популярность Трампа, да и любого другого президента в США, сильно зависит от цен на бензин, которые в Америке прямо определяются ценами на нефть (в отличие от России).

Фото: iStock
Россия в 2021 году начнет промышленную добычу сланцевой нефти

Сейчас США вступили в такой период, когда президенту нужно обеспечить стабильность существующих цен на нефть, и не только для того, чтобы бензин не дорожал, но и чтобы сохранить зависимость от его решений сланцевой добычи. Но котировки поднимаются, хотя и медленно, а очередные проблемы с экспортом из Ливии могут еще сильнее подтолкнуть их вверх.

Заявления о санкциях прозвучали накануне визита президента США в Техас, где Трамп встретится с представителями американский нефтяной индустрии с целью привлечения дополнительного финансирования своей предвыборной программы. От президента будут ожидать заявлений о поддержке индустрии, которая испытывает сложности из-за падения цен на нефть, говорит менеджер по работе с клиентами Saxo Bank Эдгар Куплейс. При Дональде Трампе нефтегазовая отрасль США превратилась в крупнейшего игрока на мировом рынке, но в эпоху низких цен на нефть он стал главным гарантом ее дальнейшего развития и поддержки.

Когда страны ОПЕК+ 15 июля принимали решение об увеличении на 2 млн баррелей в сутки добычи нефти, это было сделано с учетом возможного восстановления производства в Ливии. Но с тех пор добыча в стране еще больше упала, а экспорт и вовсе прекратился.

1,6 миллиона баррелей нефти в сутки добывалось в Ливии до начала войны

Впрочем, фактор Ливии уже не играет большой роли на мировом рынке. "Мощности порта Эс-Сидр по отгрузке составляет около 350 тыс. баррелей в сутки, а всех портов побережья Ливии - до 950 тыс. баррелей в сутки", - говорит аналитик "Финам" Алексей Калачев. По его мнению, рынок нефти достаточно спокойно воспринимает очередную блокировку или разблокировку ливийских портов.

Санкционные риски могут быть весьма чувствительными для Хафтара, который имеет гражданство США и недвижимость в штате Вирджиния.

В мире США В мире Африка Ливия

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