Почему высоковольтные провода продолжают убивать людей и самолеты

Новости

Кроссовер Kia меньше и доступнее Seltos готовится к премьере 19:20
Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин ушел в отставку 19:14
Севастополю выделят еще 300 миллионов рублей на строительство дорог 19:07
На Дмитровском шоссе восстановили движение после потопа 19:03
Пожар в московском СИЗО-6 локализован 19:03
Hyundai разработала кондиционер нового поколения 18:55
Советник Трампа по нацбезопасности подхватил коронавирус 18:50
Hyundai выкупает завод General Motors в Санкт-Петербурге 18:48
Nissan выпустит новый кроссовер через год. Он будет большим и электрическим 18:46
Лидер группы Little Big извинился перед израильтянкой Барзилай 18:46
Эксперты оценили перспективы российского ПО для бизнеса 18:46
Следователи в Сальске выяснили причину похищения младенца из роддома 18:45
Компания Toyota просит поставщиков о скидках. Это исключительная мера 18:42
Вышел тизер российского реалити-шоу с призом один миллион евро 18:35
Звезды "Авторадио" дали большой концерт на базе Хмеймим в Сирии 18:34
Представлен eBussy: стиль "Буханки", руль по центру и никаких выбросов 18:30
Тарантино назвал лучшие фильмы всех времен 18:21
Молния попала в прохожих в столичном районе Солнцево 18:20
Мошенник обманул пенсионера, продававшего золотые часы 18:20
УАЗ приостановил конвейер вслед за АвтоВАЗом 18:18
В Симферополе пациент нанес удар ножом врачу скорой помощи 18:08
Житель Псковской области спас свои деньги благодаря рассеянности 18:08
Киану Ривз может встретиться с Иисусом Христом в сиквеле "Константина" 18:04
В Роспотребнадзоре прокомментировали появление нового типа коронавируса 18:02
Археологи назвали пищу петербургских бедняков, ставшую деликатесом 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
27.07.2020 18:40
Рубрика: Происшествия

Почему высоковольтные провода продолжают убивать людей и самолеты

Текст: Наталия Ячменникова
За месяц с небольшим в России из-за столкновения с проводами ЛЭП разбились три легкомоторных самолета. "Крайняя", на языке летчиков, авиакатастрофа произошла 25 июля в Курской области, где самолет занимался обработкой с воздуха полей. Пилот погиб.

13 июля аналогичная трагедия случилась в Нижегородской области с Ан-2, принадлежащим ООО "Зевс-Авиа". В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили: "По предварительным данным, воздушное судно использовалось для обработки сельхозугодий. В результате падения воздушного судна после столкновения с линией электропередач один человек погиб, другой с ожогами доставлен в медучреждение".

Кстати, по данным Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов", это не первое в Нижегородской области столкновение с проводами, в результате которого гибнут люди. Так, 22 марта 2012 года частный вертолет Bell 407 RA-01931 в светлое время суток не смог разойтись с одним из проводов воздушной ЛЭП, проходящей через реку Волга. И упал в реку.

А 11 июля с.г. трагедия с легкомоторником произошла в Рязанской области: пилот не справился с управлением и тоже задел линию электропередач…

В США в результате падения самолета на жилой дом погибли три человека

Эксперты в области безопасности полетов не первый год бьют во все колокола: Россия остается одной из немногих стран мира, где вопреки стандартам ИКАО не решен вопрос маркировки высоковольтных проводов ЛЭП. Линии электропередач не маркированы шарами, позволяющими видеть их в светлое время суток, не маркированы светящимися элементами, позволяющими видеть их в темное время суток; не нанесены на аэронавигационные карты.

Напомним: именно из-за того, что вертолет Ми-8 зацепился за ЛЭП, в Красноярском крае 28 апреля 2002 года погиб глава региона Александр Лебедь и еще семь человек. Выживших летчиков обвинили тогда в нарушении правил безопасности полетов. Через пять лет, 28 июля 2007 года в Удмуртии зацепился лопастями за провода Robinson R-44. Машина упала в водохранилище. Погибли пять человек, включая руководителя фракции "Единой России" в госсовете Удмуртии Данила Белоголовкина и члена госсовета Алексея Титова.

А сколько было других смертей в проводах! Почему история ничему не учит?.. Еще в 2015 году Международное консультативно-аналитическое агентство "Безопасность полетов" направило письмо председателю Правительства РФ о необходимости ликвидации одной из главных причин столкновений воздушных судов с ЛЭП - отсутствия дневной и ночной маркировки высоковольтных проводов. Что противоречит стандартам ИКАО. Копия письма была направлена генеральному прокурору в порядке надзора за обеспечением безопасности полетов.

"Результат? Минэнерго выпустило три стандарта по маркировке ЛЭП, а комитет по транспорту Госдумы - соответствующий законопроект. Однако на этом вся работа закончилась. К сожалению, законопроект застрял. Федеральные авиационные правила остались без изменения, на аэронавигационных картах даже в районе международных аэродромов ЛЭП не обозначены. Это крайне опасно", - говорит президент МКАА "Безопаcность Полетов", член Всемирного фонда безопасности полетов Валерий Шелковников.

Эксперты с надеждой ждут, что в Воздушном кодексе появится требование о маркировке линий электропередачи (ЛЭП) высотой более 50 м. Специальные оранжевые шары не менее 60 см на проводах позволят предотвращать столкновения с ЛЭП воздушных судов. Расстояние между двумя маркерами не должно будет превышать 30-40 м. Информацию о новых подобных линиях необходимо будет предоставлять национальному аэронавигационному провайдеру. Сейчас такого требования нет - нередко пилоты не видят эти препятствия ни визуально, ни на своих картах.

Не надо забывать, что фактор опасности существует не только для полетов гражданской авиации, но и для авиации Минобороны, а также других ведомств, подчеркивают специалисты в области безопасности полетов.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы

Главное сегодня

Песков оценил ситуацию в Хабаровском крае
Вьетнам объявил о вспышке более агрессивного коронавируса
В ГД внесены поправки о сборе подписей в поддержку кандидатов в губернаторы
Вильфанд: Наступает самая жаркая пятидневка года
Новая статья о налоговом мошенничестве может появиться в УК РФ
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
На ростовской АЗС машины заправляли водой вместо бензина