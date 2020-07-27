Почта России закупит 93 автомобиля у "Камаза" в 2021 году

"Камаз" и Почта России подписали соглашение о сотрудничестве: почта планирует закупить 93 автомобиля КАМАЗ-5325 на компримированном природном газе (КПГ), сообщила пресс-служба почты.

Закупка новых автомобилей нужна для расширения логистических мощностей компании. При этом Почта России делает ставку на экологичный транспорт - автомобили на газу позволяют достичь экономии в потреблении топлива до 60% и существенно снизить выбросы в атмосферу.

"Учитывая масштаб компании, мы делаем осознанный выбор в пользу транспорта, который позволяет нам существенно экономить на топливе, а также беречь окружающую среду, что всегда было важно для Почты России", - сообщил глава компании Максим Акимов.

До конца лета стороны планируют заключить контракт на поставку.

Также до конца этого года в почту ожидается поставка 110 автомобилях КАМАЗ-5325 и 187 тягачах КАМАЗ-5490. При этом 184 грузовика КАМАЗ-5490 планируется реализовать в газовом исполнении.