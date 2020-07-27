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27.07.2020 18:40
Рубрика: Общество

Я знаю - саду цвесть

27 миллионов деревьев в честь 27 миллионов погибших в 1941-1945 годах высажены в "Саду Памяти"
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8218)
Международная акция "Сад Памяти", стартовавшая 18 марта в Севастополе и Владивостоке, финишировала 27 июля на Камчатке. Она была задумана как живой памятник к 75-летию Победы: "Волонтеры Победы" и все желающие высадили 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. По оценкам Рослесхоза, минприроды и Фонда президентских грантов, в посадке сада приняли участие свыше 3 миллионов человек в 50 странах.

"Сады Памяти" высажены как в знаковых местах - в Севастополе, на Мамаевом кургане в Сталинграде, подо Ржевом, на Курской дуге, на Поклонной горе в Москве, так и по всей России. Акция настолько захватила всех желающих, что плюди начали сажать деревья в честь своих дедов на дачах и в садах.

Фото: Предоставлено РЕК
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- Юра Семин, главный тренер ФК "Локомотив", он родом из Орловской области, привез оттуда дерево, посадил у себя на даче в Подмосковье, - рассказывает "РГ" один из соорганизаторов "Сада Памяти", народный артист СССР Василий Лановой. - Наташа Конева, дочь маршала Ивана Конева и ее внук Степан посадили у себя на даче сирень сорта "Маршал Конев". Так Наташа чтит память об отце, легендарном полководце. Много уважаемых людей откликнулись на идею посадить у себя дома дерево Победы - режиссер Тимур Бекмамбетов, артисты Николай Расторгуев и Игорь Петренко, гимнаст Алексей Немов...

Василий Лановой убежден, что их пример стал заразительным и сделал акцию "Сад Памяти" сначала народной, а потом - международной. Более 25 тысяч семей высадили у себя на дачах и в садах деревья памяти. В селе Черкасское Саратовской области волонтеры посадили 120 сосен, увековечив подвиг своих земляков, в том числе Героя Советского Союза Зинаиды Маресевой. Сады Памяти сажают не только дома и на местах исторических сражений, но и у памятников, у братских могил. Так, сирень Победы высажена в Вашингтоне, Берлине, Париже, Москве и Лондоне. Русские березы и сирень посажены в Непале, на Кипре и Кубе, в Сербии и в Сирии, всего в пятидесяти странах. А в Краснодарском крае местная жительница Наталия Награш сделала подарок - передала организаторам местного флешмоба #СадПамятиДома 46 берез.

- Не возьмет нас никакая эпидемия, - убеждена Наталия Конева, дочь маршала Ивана Конева. - Люди так увлеклись идеей "Сада Памяти", что стало ясно: всем не хватает деревьев и саженцы пр осто не успевают расти. Такой вот напор народной воли и понимания того, что природа вечна. И эта духовная история - оставить в ней живой след через посаженное дерево - пускает корни.

Теперь международная акция "Сад Памяти" станет традиционной. В 2021 году она начнется в Беларуси - в Брестской крепости.

Общество История 75 лет Великой Победы

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