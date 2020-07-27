Появилась информация о состоянии попавшей в больницу Кондулайнен

В "Театре Луны" рассказали о состоянии попавшей в больницу актрисы Елены Кондулайнен.

Напомним: 62-летняя артистка, один из главных секс-символов СССР, была госпитализирована с подозрением на инсульт после того, как ей стало плохо в ресторане.

Пока Кондулайнен остается в лечебном учреждении под наблюдением специалистов. "Ее состояние стабильное", - заверила РИА Новости пресс-атташе "Театра" Полина Толмачева.

Лемби Туттовилхо Контулайнен родилась в 1958 году в Тосково, Ленинградская область. На экранах - с семидесятых: "Сто дней до приказа", "Русь изначальная", "Бабник", "Номер "люкс" для генерала с девочкой", "Даун Хаус", "Интерны". В 2002 году получила звание Заслуженной артистки РФ.