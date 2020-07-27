У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Показатель лояльности к мобильным операционным системам снизился

Текст:   Иван Черноусов
27.07.2020,  
11:19
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным исследовательского агентства CIRP, за год показатель лояльности пользователей к Apple снизился на 5%. В прошлом году он составлял 91%, в то время как в этом году составляет 86%.

Создан самый маленький в мире смартфон на Android 10. Он стоит 9 тысяч рублей

Между тем, показатель лояльности к операционной системе Android упал всего на 1%, с 92 до 91 процента. Источник утверждает, что все дело в том, что Google за последний год значительно улучшила свою ОС, обновив пользовательский интерфейс, воспроизведение музыки и видео.

Еще одна причина заключается в том, что доля Android смартфонов составляет 88% по всему миру. На рынке представлено большое количество различных оболочек для ОС от Google - это и One UI от Samsung, EMUI от Huawei/Honor, MIUI от Xiaomi и т.д.

смартфоны
Фото: Олег Прасолов/РГ
Можно покупать. В России упали цены на iPhone XR 24.07.2020
Обновление серьезно испортило старые смартфоны Samsung 23.07.2020
Выпущен самый мощный смартфон в истории. Он стоит 83 тысячи рублей 23.07.2020
Android
Фото: iStock
В интернет выложили официальный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 23.07.2020
Чем iPhone лучше смартфона на Android? Пять примеров 20.07.2020
Обзор realme X3 SuperZoom - почти идеальный флагман 15.07.2020
iOS
Фото: istock
Названа самая популярная приставка, которую россияне покупают на AliExpress 23.07.2020
Apple выпустила новую iOS 13.6. В ней есть очень важное изменение 16.07.2020
Названы секретные функции смартфонов 13.07.2020