Показатель лояльности к мобильным операционным системам снизился

По данным исследовательского агентства CIRP, за год показатель лояльности пользователей к Apple снизился на 5%. В прошлом году он составлял 91%, в то время как в этом году составляет 86%.

Между тем, показатель лояльности к операционной системе Android упал всего на 1%, с 92 до 91 процента. Источник утверждает, что все дело в том, что Google за последний год значительно улучшила свою ОС, обновив пользовательский интерфейс, воспроизведение музыки и видео.

Еще одна причина заключается в том, что доля Android смартфонов составляет 88% по всему миру. На рынке представлено большое количество различных оболочек для ОС от Google - это и One UI от Samsung, EMUI от Huawei/Honor, MIUI от Xiaomi и т.д.