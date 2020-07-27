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Текст:   Марина Трубилина 
20:39 27.07.2020

Половину жилья в России новоселы строят сами

Около половины нового жилья в России - индивидуальные дома, построенные населением. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За первую воловину этого года в стране появилось 365,9 тысячи квартир общей площадью 28 миллионов квадратных метров. Это на 11,4% меньше, чем в первом полугодии 2019-го. При этом населением было построено 105,3 тысячи жилых домов площадью 14,3 млн "квадратов" (вместе с дачными домами), что на 17,7% меньше, чем годом ранее.

Фото: wikimedia.org
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В целом по России доля индивидуального домостроения в общей площади нового жилья составляет 51,3%. Но в некоторых регионах процент значительно выше. Так, в республиках Алтай и Тыва, Кабардино-Балкарской Республике, Камчатском крае количество "частных" новостроек - от 93,5% до 99,4%. А в Республике Ингушетия, Мурманской области, Еврейской автономной области все новое жилье в этом году относится к частному сектору.

Активнее всего жилищное строительство в целом идет в Московской области, где за шесть месяцев нынешнего года введено 9,2% от общей площади жилья в России, Москве (7,9%), Краснодарском крае (6,8%), Татарстане (4,8%), а также Башкортостане, Ростовской и Ленинградской областях. В то же время по сравнению с прошлым годом объемы жилищного строительства (без учета дачных домов) в Ленинградской области снизились на 34,9%, в Московской области - на 30%, в Ростовской области - на 19,1%, в Новосибирской - на 15,1%.

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