Президент Беларуси оценил качество "молочных рек" Несвижа

Президент Беларуси оценил продукцию "Несвижского завода детского питания".

Александр Лукашенко, совершая рабочую поездку в Минскую область, посетил перерабатывающие цеха, ознакомился с суперсовременным технологическим процессом, финансово-экономическими показателями предприятия, около 96 процентов продукции которого поступает в Союзное государство, сообщила его пресс-служба. Всего здесь трудятся 223 человека, причем многие, кто ранее уехал из Несвижского района, вернулись обратно ради работы на заводе.

Правда, как уточнил председатель совета директоров завода Александр Караник, сейчас коллектив работает примерно с 60-процентной загрузкой, перерабатывая около 270 тонн молока в сутки. Выйти на проектную мощность в 500 тонн молока, по его прогнозам, планируется через три года. Кстати, прорабатывается возможность поставки продукции завода в Китай и страны Евросоюза.

Руководитель современного производства обратил внимание, что завод был построен четыре года назад с нуля на пустующей территории, и вспомнил, как президент когда-то, обращаясь к частному бизнесу, говорил, что гораздо легче претендовать на приватизацию предприятий, но если ты действительно бизнесмен, нужно попробовать показать себя в "чистом поле". "Вот мы и показали", - сказал Караник.

В любом коммерческом проекте, по его словам, бывают риски, но они несопоставимы с тем, насколько более ответственные решения приходится принимать на уровне руководства страны. "Это вам нельзя ошибаться", - заметил он в беседе с президентом страны.

Александр Лукашенко согласился, что на посту главы государства ошибки дорого стоят, потому все решения должны быть выверены, хоть в правительстве порой и подталкивают к определенному риску.