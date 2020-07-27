В мире
27.07.2020 13:17
Текст: Юрий Сизов

Президент Беларуси оценил качество "молочных рек" Несвижа

Фото: iStock Фото: iStock
iStock

Президент Беларуси оценил продукцию "Несвижского завода детского питания".

Александр Лукашенко, совершая рабочую поездку в Минскую область, посетил перерабатывающие цеха, ознакомился с суперсовременным технологическим процессом, финансово-экономическими показателями предприятия, около 96 процентов продукции которого поступает в Союзное государство, сообщила его пресс-служба. Всего здесь трудятся 223 человека, причем многие, кто ранее уехал из Несвижского района, вернулись обратно ради работы на заводе.

Фото: <a href="https://www.belta.by" rel="nofollow" target="_blank">Белта</a>
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Правда, как уточнил председатель совета директоров завода Александр Караник, сейчас коллектив работает примерно с 60-процентной загрузкой, перерабатывая около 270 тонн молока в сутки. Выйти на проектную мощность в 500 тонн молока, по его прогнозам, планируется через три года. Кстати, прорабатывается возможность поставки продукции завода в Китай и страны Евросоюза.

Руководитель современного производства обратил внимание, что завод был построен четыре года назад с нуля на пустующей территории, и вспомнил, как президент когда-то, обращаясь к частному бизнесу, говорил, что гораздо легче претендовать на приватизацию предприятий, но если ты действительно бизнесмен, нужно попробовать показать себя в "чистом поле". "Вот мы и показали", - сказал Караник.

 В любом коммерческом проекте, по его словам, бывают риски, но они несопоставимы с тем, насколько более ответственные решения приходится принимать на уровне руководства страны. "Это вам нельзя ошибаться", - заметил он в беседе с президентом страны.

Александр Лукашенко согласился, что на посту главы государства ошибки дорого стоят, потому все решения должны быть выверены, хоть в правительстве порой и подталкивают к определенному риску.

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