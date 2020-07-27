Проект по обжалованию проверок через Госуслуги заработает в августе

В августе начнется пилотный проект по обжалованию действий надзорных органов в досудебном порядке через Единый портал Госуслуг, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"В эксперименте участвуют МЧС, Ростехнадзор и Росздравнадзор. Речь идет о контроле за качеством лекарств и медицинской помощи, а также о надзоре в области пожарной и промышленной безопасности, надежности объектов энергетики, гидротехнических сооружений", - уточнил он. Бизнес и граждане смогут направлять жалобы, в том числе на назначение плановой или внеплановой проверки, бездействие должностных лиц.

- Это важно для развития сервисной модели контрольно-надзорной деятельности, - считает Мишустин. - Как я уже говорил, выступая с отчетом в Государственной Думе, государство должно быть надежным и добросовестным помощником, а значит, наша задача - помогать бизнесу, а не создавать ему искусственные барьеры. Этот подход сохраним и в дальнейшем.