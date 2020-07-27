Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Закавказье

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому лидеру Владимиру Путину.

Главы государств обменялись мнениями о положении дел в Закавказье в контексте обострения обстановки в районе армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин подчеркнул важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряженности. Оба лидера заявили о заинтересованности в разрешении конфликтной ситуации исключительно мирными средствами, путем переговоров.

"Выражена готовность к координации усилий в целях стабилизации в регионе", - отметили в Кремле.

Путин и Эрдоган подчеркнули безальтернативность политико-дипломатического урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права в интересах народов Армении и Азербайджана.

Лидеры также положительно оценили сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса, что позволит частично возобновить с 1 августа регулярное авиасообщение между рядом российских и турецких городов.

Путин поздравил Эрдогана и турецкий народ с наступающим праздником Курбан-байрам.