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27.07.2020 15:25
Рубрика: Власть

Путин призвал корабелов прицельно заняться локализацией

Текст: Кира Латухина
В 2020 году с отечественных верфей военные получат 14 боевых кораблей - рекорд даже по сравнению с советским временем. О достижениях корабелов шла речь на встрече президента Владимира Путина с главой Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексеем Рахмановым в Кремле.
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Алексей Рахманов рассказал о ключевых проектах. Во-первых, это исполнение гособоронзаказа. "На сегодняшний день у нас в строительстве находится 50 военных кораблей", - сообщил он. В этом году передали флоту головной крейсер "Князь Владимир".

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Планы на сдачу в 2020 году - 14 боевых кораблей", - объявил докладчик, добавив, что по сравнению даже с советским периодом это рекорд. "Мы только в советские годы сдавали шесть подводных лодок в год, и это цифры, к которым мы очень плотно будем приближаться в этом, 2020 году, - сравнил он. - Надеемся, что флоту передадим не менее трех, надеюсь, даже четыре лодки".

"По гражданской технике здесь тоже есть чем похвастаться", - продолжил глава ОСК. После поручения президента увеличивать долю гражданской продукции каждый год в среднем рост по производству такой техники - 30 процентов, сказал он. Но главное другое, считает Рахманов: это огромный рынок, и общий объем заказов у российских потребителей существенно превышает планы корпорации. Если говорить о программе до 2030 года, то объем строительства - 486 судов. "Это в основном, конечно, внутренний рынок, но при этом мы понимаем, что параллельно мы будем развивать и экспорт тоже", - заметил он.

Глава ОСК показал президенту таблицу по гражданской продукции. В этом году в планах сдать заказчикам 22 гражданских судна, включая атомный ледокол ЛК-60, который будет формально передан "Росатому", и "первенец" - круизное судно PV300. Строятся 42 рыболовецких траулера, включая огромный 160-метровый, а также суда класса "река-море". "Если раньше мы строили в среднем семь пароходов, то теперь безинвестиционно смогли увеличить производительность труда до 12 в год", - сообщил Рахманов.

"Катамаранов не строим?" - поинтересовался Владимир Путин. Оказалось, и их делают, причем в двух ипостасях. Летом 2021 года на воду будет спущено студенческое исследовательское судно, построенное на платформе композитного катамарана. Оно позволяет тестировать практически все возможные решения, которые будут в будущем в кораблестроении и судостроении - безэкипажность, современные интерьеры, возможность проведения исследований и хождение на малошумных ходах, то есть электродвижение, перечислил докладчик. В перспективе оно может стать базовым судном для всех высших научных учреждений и вузов, чтобы студенты могли соревноваться в проведении океанографических исследований. Это "стартовый пропуск" подготовки больших научно-исследовательских судов для рыболовства, для РАН, которые в ОСК тоже хотели бы строить.

"В мире делают очень большие катамараны?" - спросил президент. Собеседник ответил, что лидер - австралийская компания. "Мы такой похожий катамаран хотим попробовать построить для того, чтобы пересекать Каспий. Пытаемся сейчас как раз построить паром, который будет ходить поперек Каспия", - объявил Рахманов.

Еще одно решение для Каспия - контейнеровоз, который может ходить практически от северного порта Энзели в Иране до Хельсинки за 17 дней. Это важно в отношении развития транспортного коридора "Север - Юг". Астрахань может стать базовой точкой для перегрузки контейнеров, считает докладчик.

Перспективы глава ОСК видит в увеличении доли гражданской продукции. На примере рыболовецкого судна он показал, что сейчас уровень локализации крайне мал - всего 25 процентов. Но применяя совместные подходы вместе с Минпромторгом, можно увеличить почти до 70 процентов.

"Этим целенаправленно нужно заниматься", - прокомментировал Путин. Но оказалось, задача сложная. "Заказчики, привыкшие работать с импортными комплектующими, говорят: "Ребята, нам нужна надежность". Поэтому решения, которые были недавно приняты, заставят нас делать свою сервисную сеть, которую мы будем проектировать с глобальным охватом, для того чтобы иметь возможность произведенные в России двигатели, агрегаты, судовое оборудование ремонтировать в любой точке мира - мыс Горн или это будет Тихий океан", - пояснил Рахманов.

Фото: РИА Новости
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На вопрос президента, за что критикуют заказчики, глава ОСК пояснил, что если продукция серийная, то критики нет, а вот разовая, опытно-конструкторская - здесь возникает вопрос сроков и цены. "Это наш бич, но здесь, понимаете, в чем дело: мы зачастую начинаем строить корабль, не зная его цену", - заметил он.

"Заказчик определяет цену, считает, что она справедливая. Мы выходим на конкурс, пытаемся доказать, что эта цена для нас достаточна, а потом в процессе строительства заказчик начинает добавлять разного рода маленькие изменения, которые в конечном итоге приводят…", - Рахманов не успел договорить, как президент спросил: "То есть вы сейчас все переваливаете на заказчика?". Глава ОСК ответил, что нет, и привел в пример "любимого заказчика - министерство обороны", которое для строительства головных заказов использует метод ориентировочных цен. Рахманов предложил дать нормативное право Минпромторгу, утверждать ценообразование при строительстве головных заказов. "Это бы решило все наши проблемы. Мы бы и заказчику могли нашему демонстрировать реальную стоимость строительства, и сами бы не находились в убытках, что, к сожалению, бывает", - заключил он.

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