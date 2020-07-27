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27.07.2020 03:00
Рубрика: Экономика

Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Текст: Ольга Игнатова
Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов. И распространить эту норму на всю страну.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом говорится в письме минстроя в Российскую трехстороннюю комиссию (имеется в распоряжении "Российской газеты"). По мнению ведомства, эта мера позволит обеспечить адресность оказываемой семьям социальной поддержки.

Фото: iStock
Получить деньги на оплату услуг ЖКХ станет проще и быстрее

Сейчас общероссийский порог оплаты коммунальных услуг составляет 22 процента от дохода семьи. Но регионы могут уменьшать эту норму. Увеличивать не могут. Так, в 58 субъектах страны максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ составляет 22 процента, в 24 субъектах - 15 - 21 процент, еще в трех субъектах - менее 15 процентов. Если же квартплата отнимает из семейного бюджета большую долю, жители могут получить субсидии. По данным Общероссийского народного фронта, в 2019 году субсидии на оплату ЖКУ получали около 3 млн российских семей, на это было потрачено около 71 млрд рублей. После изменения стандарта право на субсидии получат еще более 1 млн семей.

Снизить планку по оплате услуг ЖКУ в прошлом году предложили в Госдуме. Глава комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская считает, что сейчас эта инициатива особенно актуальна. "Сейчас многие россияне из-за пандемии коронавируса оказались в сложной финансовой ситуации, у нас происходит рост безработицы и людям надо помочь оплачивать ЖКХ, чтобы не сделать их неплательщиками поневоле", - подчеркивает Хованская.

В ходе отчета премьер-министра России Михаила Мишустина перед депутатами Госдумы 22 июля Галина Хованская обратила внимание на вопрос снижения нормы оплаты услуг ЖКХ. Мишустин пообещал изучать опыт регионов, посмотреть лучшие практики и адаптировать по всей стране.

Глава правительства также сообщил, что проведет с курирующим тему вице-премьером совещание в правительстве.

Экономика ЖКХ

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