Это должно было случиться: если безумие овладевает массами, оно непременно попытается перевернуть мир вверх тормашками.

Года три назад, наблюдая новые тенденции в киноиндустрии, журнал Hollywood Reporter предсказал приход нового маккартизма - возвращение эры "охоты на ведьм". В 40-х в Голливуде рулил страх перед коммунистическими агентами, теперь доминируют растерянность перед бунтующими "меньшинствами" - этническими, гендерными, сексуальными - и страх быть затравленными феминистками, активистами движения за права чернокожих Black Lives Matter или оппонентами в политических спорах.

Показателен случай с актрисой Джоди Комер ("Убивая Еву"), которую подвергли остракизму за то, что ее парень - республиканец, сторонник Дональда Трампа: радикально настроенные массы требуют лишить ее права работать в кино. С развитием социальных сетей общественное мнение превратилось в силу, не только способную влиять на политику людей и стран, но и сокрушать человеческие судьбы клеветой, наветами, истерическими обвинениями и целыми кампаниями, уничтожающими любой здравый смысл.

По свидетельству Daily Mail, в Голливуде начали увольнять белых актеров - пошел "расизм навыворот". Чернокожий режиссер Джордан Пил ("Прочь") заявил, что ни за что не поручит главную роль белому - мол, я на белых уже достаточно насмотрелся! Газета напоминает, что если бы такое сказал белый режиссер о черном актере, на том его карьера была бы закончена. Но "расиста навыворот" поддерживает режиссер фильма "Сельма" Ава ДюВерней, написавшая в своем "Твиттере": "Мы, чернокожие, имеем право не нанимать тех, кто нас унижал". Здесь откровенно звучат мотивы "святого мщения", хотя нет более прямого пути к гражданским столкновениям, чем они.

Готовя статью, ее автор Кэролайн Грэхем поговорила с деятелями кино - все они признавали обстановку катастрофической, но просили их цитировать на условиях анонимности. Исполнительный директор одной из голливудских студий подтвердил, что климат в шоу-бизнесе сегодня токсичен для любого белого средних лет - его карьера обречена. "Приглашая сценаристов, операторов и других профессионалов, мы отдаем предпочтение цветным, женщинам или представителям ЛГБТ. Маятник качнулся в обратную сторону! Все парализованы страхом от сознания, что сказанное может быть неверно истолковано - и тогда путь в профессии завершен. Все напуганы, и никто не рискует высказываться публично о том, что происходящее - это крах. Индустрия на грани нервного срыва!"

Никого не интересует художественное качество - все заняты подсчетами. Интернет-портал TheWrap обвиняет: большинство фильмов все еще снимается белыми режиссерами, хотя население США только на 60 % состоит из белых, а 45 % кинозрителей - цветные. Уличает в гендерных диспропорциях: только 15 % картин года сняты женщинами. И далее, в цифрах и графиках, следуют данные о том, какая из студий провинилась больше - в угол поставили Paramount. Профессор социологии Калифорнийского университета Дарнелл Хант комментирует это в том смысле, что индустрия слишком замкнута и цветным трудно в нее проникнуть - у них нет опыта командной работы. Руководители студий боятся скандалов, и если режиссеры всегда отбирали актеров для своих картин по уровню таланта, то теперь их вынуждают брать сообразно цвету кожи и сексуальной ориентации.

Контроль за гендерным равновесием установило ЛГБТ-сообщество, выпустившее "Индекс ответственности" - анализ работы студий-мейджоров. И обнаружились признаки бесправия: за три года в кино не было ни одного трансгендерного героя! Отмечен и дефицит персонажей ЛГБТ - всего 18,6 % фильмов уделили им внимание. Рекомендовано увеличить число цветных геев на экранах, чтобы они оставили не менее 50 % экранного ЛГБТ-люда. Судя по развитию событий, надо ожидать, что к требованию 50-процентного представительства от мужчин и женщин в фестивальных программах добавится требование установить достойную квоту для режиссеров-геев и трансгендеров.

Нет более прямого пути к вражде, смуте и гражданским столкновениям, чем мотивы "святой мести"

Самое удивительное - в том, как легко благие в основе намерения оборачиваются агрессией и в конечном итоге злом. Конечно, нельзя не приветствовать равенство людей любого цвета кожи и ориентации. Конечно, гуманизм и терпимость к инакомыслию превыше всего. Но когда, руководствуясь замечательными посылами, принимаются с калькулятором вычислять проценты, нормы и квоты в искусстве - на том искусство заканчивается. Оно прекращает свой свободный полет, становится пугливым и умирает.

В заботе о справедливом равновесии, в шуме борьбы за "разнообразие" окончательно потерялись критерии художественного качества, и его снижение уже явственно ощущается и в элитарных фестивальных программах, и в массовой кинопродукции. Фильмы по своему кадровому составу и идейному пафосу все чаще напоминают то ли фонтан "Дружба народов" на бывшей ВДНХ, то ли Ноев ковчег, где каждой твари строго по паре. Не названный в статье Daily mail кинематографист считает воцарившуюся на Фабрике грез атмосферу более токсичной, чем Чернобыль. Там уже не до искусства.