27 июля московский аэропорт Шереметьево снова открыл терминал D, откуда будут выполняться международные рейсы. Как заявляют в пресс-службе авиагавани, все готово к рестарту заграничного сообщения.

Терминал D стоял закрытым с весны, когда в Москву пришел коронавирус и число международных рейсов резко сократилось. С полуночи понедельника этот аэропортовый блок снова открыли. В него, как и прежде, можно попасть по переходной галерее от станции аэроэкспресса или с улицы. У D-терминала опять останавливаются автобусы 817, 851 и Н1. Пока никаких рейсов отсюда в расписании нет, ведь международное сообщение, как уже писала "РГ", откроют только с 1 августа. Впрочем, и внутренних рейсов пока нет.

Терминал сейчас постепенно расконсервируют. Местами с утра там еще можно было увидеть сохранившиеся с весны красные ограждающие ленты, аэропортовых рабочих. Автоматы с напитками и снеками работают, кофейни пока закрыты, но персонал уже на месте, готовится к приему посетителей. Аэровокзал явно оживает, уже работает межтерминальная подземная железная дорога.

Параллельно в Шереметьеве идет строительство новой железнодорожной линии, сообщили в пресс-службе МЖД. Она должна пройти вдоль Шереметьевского шоссе и летного поля и тем самым соединить южные терминалы с северными. Предстоит построить эстакады с путями и платформы с удобными кассовыми залами и турникетами. Проект разбили на два этапа. На первом между южным и северным комплексами будут курсировать поезда-шаттлы с 15-минутными интервалами. На втором составы из Москвы пустят по двум разным маршрутам, к южным или северным терминалам, что значительно сэкономит время пассажирам.