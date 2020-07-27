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27.07.2020 21:01
Рубрика: Общество

Бирюков: Городские службы оперативно ликвидируют последствия непогоды в Москве

Текст: Ирина Огилько

Городские службы оперативно ликвидируют последствия непогоды в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"По данным синоптиков, в отдельных районах столицы сегодня выпало до 75 миллиметров осадков при месячной норме 94, - отметил Петр Бирюков. - Больше всего осадков было зафиксировано в Северо-Восточном округе, где в течение двух часов выпало до 75 миллиметров - почти 80 процентов месячной нормы, а также в Северном (44 мм), Северо-Западном (24 мм) и Зеленоградском (21 мм) административных округах".

Фото: Пресс-служба администрации Бахчисарая
В некоторых районах Крыма выпала месячная норма осадков

По его словам, в результате ливня возникли отдельные скопления воды, большая часть из которых уже устранена бригадами "Мосводостока".

Сильным ветром были повалены пять деревьев, пострадавших в результате этих происшествии нет, повреждены пять автомобилей. Все деревья уже распилены и вывезены.

Заместитель мэра сообщил, что во время грозы от удара молнии возле Мещерского пруда пострадали два человека, которые находились в этот момент в водоеме. Они были срочно доставлены на поисково-спасательную станцию, где им оперативно провели реанимационные мероприятия, пострадавшие переданы врачам.

Петр Бирюков подчеркнул, что все городские коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды. Он призвал москвичей быть внимательнее на улице, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от ветра и ливня под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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