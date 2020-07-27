Бирюков: Городские службы в Москве работают в режиме повышенной готовности

На круглосуточное дежурство переведены аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Все городские коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня до конца дня в столичном регионе пройдут дожди, местами сильные, грозы с порывами ветра до 19 м/с, - отметил Петр Бирюков. - За сутки ожидается до 20 миллиметров осадков. Приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды".

Кроме того, электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.

В городе также приняты дополнительные меры по недопущению скоплений воды, защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли.

Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее на улице, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Кстати, по данным департамента транспорта столицы, подтоплеными оказались трамвайные пути на ул. Енисейская. Подтоплен участок ул. Свободы, а также Дмитровское шоссе в районе 3-го Нижнелихоборского проезда, движение на этом участке перекрыто. Ранее сообщалось о подтопления подземного перехода в районе станции метро "Ботанический сад".