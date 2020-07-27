Больница N24 в Москве возобновляет плановый прием пациентов

В ближайшее время вернутся к оказанию плановой и экстренной медпомощи два корпуса городской клинической больницы N24. Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы, для пациентов будет подготовлено порядка 540 коек.

Напомним, в течение нескольких месяцев эта клиника принимала коронавирусных пациентов. Здесь вылечили почти 2,6 тысячи пациентов. Теперь, когда количество новых заболевших постоянно снижается, стационар может вернуться к плановому приему.

Таким образом, уже 21 клиника города вернулась к обычной работе, а количество плановых операций постоянно растет.

Весь медицинский персонал больницы N24 прошел тестирование на коронавирус. Такое обследование он теперь будет проходить еженедельно.

В соответствии с временным стандартом койки в палатах установлены с увеличенными расстоянием. В помещениях будет проводиться проветривание и обеззараживание воздуха. Госпитализация плановых пациентов проходит через обсервационные отделения хирургии и терапии с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Потоки пациентов разделены - новые пациенты поступают через отдельный вход, по предварительной записи с временным интервалом не менее 15 минут. Все они так же проходят тестирование на коронавирус. К плановому лечению врачи приступают только после получения отрицательных результатов анализов на COVID-19. На время ожидания результатов пациентов размещают в отдельных палатах с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

В стационарах осуществляется профилактическая и текущая дезинфекция с обработкой высококонтактных поверхностей не реже двух раз в день. Кроме того, для персонала и пациентов установлены дополнительные бесконтактные дозаторы и смесители с некистевым управлением для гигиены рук.