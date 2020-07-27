Из воронежской колонии сбежал вор-рецидивист

Управление ФСИН по Воронежской области сообщило о побеге 47-летнего Михаила Лазаренко, отбывавшего в колонии № 1 срок за кражу. Пропажа осужденного была замечена 24 июля, однако сообщили о ней только сейчас.

- Ранее неоднократно судимый за кражи Лазаренко сбежал с участка колонии-поселения при ИК. Осужденные там содержатся без охраны, но под надзором администрации, - пояснили в УФСИН.

Мужчине на вид 50-55 лет, он среднего роста, голубоглаз, волосы седые. На левом плече есть татуировка: волк и надпись "Мы любим тех, кто нас не любит, мы губим тех, кто любит нас". На правой руке изображен кельтский узор. На момент побега был одет в серую футболку, синие джинсы и сланцы.

Правоохранители просят всех, кому известно местонахождение сбежавшего преступника, позвонить по телефонам: (473) 251-18-00, 210-77-00.