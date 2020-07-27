Картину главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова продали на аукционе

Картину, написанную главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым, продали на благотворительном аукционе. Об этом сообщают в Государственном музее архитектуры имени Щусева, в поддержку которого и был организован аукцион.

Пресс-служба музея уточняет, что главный архитектор писал акварелью панораму улицы Тверской на пересечении с Бульварным кольцом. Это был один из мастер-классов по живописи, которые Кузнецов проводил во время самоизоляции. Картина ушла с молотка за 112 тысяч рублей. Имя покупателя держат в секрете.