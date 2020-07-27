МЧС предупреждает жителей Москвы о ливнях с грозами

ГУ МЧС по Москве выпустило предупреждение для жителей столичного регионе о том, что до конца дня ливни не прекратятся. Сопровождаться ливни будут грозами, молниями и усилением ветра.

Согласно сообщению спасателей, дождливая погода сохранится в регионе до конца суток, местами дождь будет сильный.

"Местами возможен град, а при грозе порывы ветра усилятся до 19 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее Центр организации дорожного движения столицы посоветовал автомобилистам отказаться сегодня от поездок на личном транспорте, так как из-за непогоды возможны мелкие аварии и увеличение количества пробок.

Кстати, по данным ряда социальных сетей, сильный ливень на северо-востоке столицы подтопил проезжую часть, из-за обилия осадков потоки воды даже стекают по ступеням перехода на станции метро "Ботанический сад". Впрочем, в департаменте транспорта столицы эту информацию не прокомментировали.