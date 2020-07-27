Мошенник обманул пенсионера, продававшего золотые часы

Пожилой человек решил продать золотые часы известного бренда. И выставил свое объявление в интернете на сайте бесплатных объявлений. За свой, как он считал, раритет попросил 1,2 миллиона рублей. На объявление откликнулись мошенники.

В пресс-службе УВД по Северо-западному административному округу столицы сообщили, что в полицию обратился 63-летний мужчина. Они и рассказал про историю с часами.

Покупателей на объявленную сумму не было. После того, как он снизил цену, ему позвонил неизвестный и выразил согласие приобрести часы. Когда пожилой мужчина встретился с покупателем, тот предложил проверить товар и скрылся с ним, не заплатив денежные средства. Сумма ущерба составила 800 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту жительства на улице Миклухо-Маклая. Им оказался ранее судимый приезжий мужчина. Похищенное изъято.

Установлено, что злоумышленник с целью ввести продавца в заблуждение о наличии денежных средств на оплату товара заказал такси представительского класса. При встрече у заявителя возникло ощущение, что автомобиль принадлежит покупателю, а водитель является личным шофером. После подозреваемый предложил проверить золотые часы и, забрав их, направился в сторону Карамышевской набережной, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество". Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.