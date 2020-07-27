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27.07.2020 12:23
Рубрика: Происшествия

Мошенники дистанционно украли у пенсионеров один миллион рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Мошенники украли один миллион рублей дистанционным способом. Для осуществления афер мошенники создали в Москве колл-центр.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что данные предоставили сотрудники одного из столичных банков, благодаря чему оперативникам стали известны подробности мошеннических действий.

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Аферисты звонили на абонентские номера пожилых людей и представлялись сотрудниками государственного учреждения. Они сообщали пенсионерам заведомо ложную информацию о получении компенсации за неиспользование накопившихся социальных гарантий. Злоумышленники уточняли, что выплаты можно получить при условии перевода денег за страховку, либо налоговый сбор на различные банковские карты, оформленные на подставных лиц. Общая сумма материального ущерба составила более 1 миллиона рублей.

Деятельность аферистов пресекли сотрудники МУРа совместно с ГСУ ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по Москве.

На территории Московского региона были задержаны трое активных участников группы. Ими оказались женщины в возрасте 32 и 34 лет, и 42-летний мужчина, являющийся организатором. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В отношении двоих участников группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего - в виде домашнего ареста.

Фото: iStock
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Установлена причастность задержанных к совершению 30 аналогичных преступлений на территории Москвы.

При проведении шести обысков по адресам фактического проживания подозреваемых и в "колл-центре" были изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела - базы с персональными данными граждан в электронном и печатном формате, банковские карты, компьютерная техника, средства связи.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление, розыск и задержание соучастников преступления, выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанных.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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