Москвичи за время пандемии забрали из приютов 400 животных

Коронавирусные ограничения закрыли не только торговые центры, кафе и спортивные залы. В Москве закрылись и все 13 городских приютов для бездомных собак и кошек. Не пускали даже волонтеров - основных кураторов по пристройке животных в семьи. Но они работу не прекратили, просто стали вести ее в интернете. Итог: с конца марта по начало июня удалось найти хозяев для 400 собак и кошек.

Одним из таких питомцев стал кот из приюта "Зоорассвет", который уехал в Новую Москву в частный дом. Как рассказала "РГ" его новая хозяйка Елена Федяева, во время пандемии решили, что нужен кот. Пересмотрели несколько онлайн-каталогов животных и остановились на зеленоглазом сером красавце. Позвонили в приют, поговорили с куратором Юлей. Она его и привезла. "В приюте кота звали Вендимор, у нас он стал Томом, - сказала Елена Федяева. - Привык быстро, покладистый кот. Когда потеплело на улице, думали, что удерет. Но нет, намаялся в приюте". Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента ЖКХ Москвы, с начала года хозяев нашли 1050 собак и 415 кошек из столичных приютов. И, по мнению специалистов, это хорошая статистика: в 2018 году всего за год забрали около тысячи животных. По мнению главы комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александра Козлова, пристраиванию животных очень помогают онлайн-каталоги. "Думаю, нужно создать единую городскую базу приютских животных, - сказал он "РГ". - Сейчас в городских приютах содержатся 15 987 собак и 1006 кошек". Еще одной мерой, которая, по словам депутата, поможет приютским животным находить хозяев, - это "уроки доброты" в школах. На такие уроки приходят волонтеры с собаками и кошками и рассказывают о подопечных, о работе. Кстати, своего любимца - кота Мирона - он тоже нашел приюте шесть лет назад.