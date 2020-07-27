Москвичи за время пандемии забрали из приютов 400 животных

Новости

В Крыму СК завел дело по факту покушения на врача скорой помощи 23:10
Тренер Макгрегора предложил подготовить Илона Маска к бою с Джонни Деппом 23:08
В Самаре полицейский пострадал в результате взрыва 22:46
С 1 по 14 сентября в каждой школе будет медработник 22:09
Кравцов: В детских лагерях нет вспышек коронавируса 22:07
В Сочи после стрельбы аниматоров на корпоративе возбудили дело 22:06
Сафронова изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус 21:44
Бирюков: Городские службы оперативно ликвидируют последствия непогоды в Москве 21:01
У "Довода" Нолана появилась очередная новая дата российской премьеры 20:58
Сериал Богомолова про "ангарского маньяка" получил дату премьеры 20:39
В Италии анонсировали появление в продаже вакцины от COVID-19 20:38
"Довод" Нолана официально убран из графика российских премьер 20:33
Эрдоган: Собор Святой Софии будут круглосуточно охранять 500 человек 20:26
Станцию МЦК "Ботанический сад" затопило после ливня в Москве 20:10
В Москве за три часа выпала половина месячной нормы осадков 19:44
МИД РФ направило ноты протеста США, Британии, Канаде из-за флагов ЛГБТ 19:34
Кроссовер Kia меньше и доступнее Seltos готовится к премьере 19:20
Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин ушел в отставку 19:14
Севастополю выделят еще 300 миллионов рублей на строительство дорог 19:07
На Дмитровском шоссе восстановили движение после потопа 19:03
Пожар в московском СИЗО-6 локализован 19:03
Hyundai разработала кондиционер нового поколения 18:55
Советник Трампа по нацбезопасности подхватил коронавирус 18:50
Hyundai выкупает завод General Motors в Санкт-Петербурге 18:48
Nissan выпустит новый кроссовер через год. Он будет большим и электрическим 18:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
27.07.2020 22:55
Рубрика: Общество

Дом для кота

Москвичи за время пандемии забрали из приютов 400 животных
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 164(8218)
Коронавирусные ограничения закрыли не только торговые центры, кафе и спортивные залы. В Москве закрылись и все 13 городских приютов для бездомных собак и кошек. Не пускали даже волонтеров - основных кураторов по пристройке животных в семьи. Но они работу не прекратили, просто стали вести ее в интернете. Итог: с конца марта по начало июня удалось найти хозяев для 400 собак и кошек.

Одним из таких питомцев стал кот из приюта "Зоорассвет", который уехал в Новую Москву в частный дом. Как рассказала "РГ" его новая хозяйка Елена Федяева, во время пандемии решили, что нужен кот. Пересмотрели несколько онлайн-каталогов животных и остановились на зеленоглазом сером красавце. Позвонили в приют, поговорили с куратором Юлей. Она его и привезла. "В приюте кота звали Вендимор, у нас он стал Томом, - сказала Елена Федяева. - Привык быстро, покладистый кот. Когда потеплело на улице, думали, что удерет. Но нет, намаялся в приюте". Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента ЖКХ Москвы, с начала года хозяев нашли 1050 собак и 415 кошек из столичных приютов. И, по мнению специалистов, это хорошая статистика: в 2018 году всего за год забрали около тысячи животных. По мнению главы комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александра Козлова, пристраиванию животных очень помогают онлайн-каталоги. "Думаю, нужно создать единую городскую базу приютских животных, - сказал он "РГ". - Сейчас в городских приютах содержатся 15 987 собак и 1006 кошек". Еще одной мерой, которая, по словам депутата, поможет приютским животным находить хозяев, - это "уроки доброты" в школах. На такие уроки приходят волонтеры с собаками и кошками и рассказывают о подопечных, о работе. Кстати, своего любимца - кота Мирона - он тоже нашел приюте шесть лет назад.

Когда и как начнут маркировать домашних животных
В регионах Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков оценил ситуацию в Хабаровском крае
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Вьетнам объявил о вспышке более агрессивного коронавируса
В ГД внесены поправки о сборе подписей в поддержку кандидатов в губернаторы
В Москве за три часа выпала половина месячной нормы осадков
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году