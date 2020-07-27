На Дмитровском шоссе восстановили движение после потопа

Движение восстановили на участке Дмитровского шоссе после подтопления. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы. Ранее участок в районе дома №67 был перекрыт.

Напомним, что в связи со скоплением воды на дорогах на ряде маршрутов наземного транспорта в Москве произошли изменения. Задерживаются трамваи на ул. Бориса Галушкина. Пока не вошел в график общественный транспорт на Дмитровском шоссе. Задерживаются трамваи и электробусы на улице Академика Королева, проспекте Мира и других улицах.

По данным навигатора "Яндекс.Пробки" в столице загруженность дорог оценивается в 7 баллов и в ближайший час количество заторов будет расти.