На Воробьевых горах в Москве откроется Skypark

Новая воздушная трасса откроется для московских любителей экстрима в начале августа. Об этом "РГ" сообщила пресс-служба московской канатной дороги.

По данным пресс-службы, идея строительства экстрим-парка в Москве зародилась в 2016 году. Тогда было принято решение создать на площадке Воробьевы горы центр спортивного и экстремального туризма в Москве. Проектированием объекта с 2017 года занимается архитектурное бюро, ранее проектировавшее аналогичный парк в Сочи. Строительство началось в прошлом году, причем помимо высотных аттракционов, будут и другие доступные для всей семьи активности - троллеи, сеточный парк, прогулочные зоны, смотровые площадки и кафе. Первым аттракционом станет троллей Zipline (Зиплайн). Это развлекательный аттракцион, который представляет собой спуск по воздуху с использованием сил гравитации по стальному канату с помощью специального устройства. Он свяжет смотровую площадку Воробьевых гор и спортивный кластер "Лужники". Длина "полета" около 700 метров с перепадом в 50 метров, максимальная скорость до 60 км в час.

Как рассказал председатель попечительского совета по вопросам реконструкции комплекса "Воробьевы горы" Дмитрий Свищев: "Новый проект в столице сможет привлечь туристов, станет местом притяжения любителей экстремальных видов спорта. Первый такой парк был открыт в Сочи в 2014 году и за 6 лет своего существования принял более 1 миллиона посетителей. Помимо России, такие площади работают в Новой Зеландии, Франции, Китае, Сингапуре".