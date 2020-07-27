Новости

В Архангельске семь пассажиров пострадали в ДТП с тремя автобусами 15:46
Самоизоляцию для пожилых жителей Среднего Урала продлили до 3 августа 15:37
В Болгарии чрезвычайную эпидемиологическую обстановку продлят до конца лета 15:32
На Воробьевых горах в Москве откроется Skypark 15:28
Петербуржец, расчленивший свою жену, раскаялся в содеянном 15:26
В Вологодской области мужчина и его 13-летний сын утонули в реке 15:23
Крупнейший самолет-амфибия впервые взлетел с поверхности моря 15:07
В Мексике на вершине горы найдены реликвии "людей из облаков" 15:04
В столичной подземке пустили тематический поезд с народными промыслами 14:59
Из воронежской колонии сбежал вор-рецидивист 14:56
Картину главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова продали на аукционе 14:54
Переехавшие на Дальний Восток старообрядцы получат отсрочку от армии 14:50
В Крыму убийце сотрудника МЧС дали 10 лет тюрьмы 14:45
Публицист Понасенков опроверг обвинение в травле историка Соколова 14:41
В Кремле рассказали об атмосфере разговора Путина с Зеленским 14:39
На Урале многодетная мать пойдет под суд за гибель младенца от голода 14:36
В Оренбуржье четверых экс-полицейских осудили за вымогательство 14:35
Загрузка курортов Краснодарского края превысила 70 процентов 14:33
Кремль оценил ситуацию с договоренностями по прекращению огня в Донбассе 14:30
Число жертв ДТП в канале под Волгоградом выросло до восьми 14:28
Элизабет Мосс сыграет в мистическом сериале Леонардо Ди Каприо 14:17
Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки 14:12
В Сочи аниматоры в форме полицейских устроили стрельбу на корпоративе 14:12
ВЦИОМ: Большинство россиян положительно относится к белорусскому лидеру 14:08
В Челябинской области объяснили эвакуацию детей из санатория 14:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
27.07.2020 15:28
Рубрика: Общество

На Воробьевых горах в Москве откроется Skypark

Текст: Ирина Огилько

Новая воздушная трасса откроется для московских любителей экстрима в начале августа. Об этом "РГ" сообщила пресс-служба московской канатной дороги.

Фото: iStock
Утверждены новые правила работы аквапарков

По данным пресс-службы, идея строительства экстрим-парка в Москве зародилась в 2016 году. Тогда было принято решение создать на площадке Воробьевы горы центр спортивного и экстремального туризма в Москве. Проектированием объекта с 2017 года занимается архитектурное бюро, ранее проектировавшее аналогичный парк в Сочи. Строительство началось в прошлом году, причем помимо высотных аттракционов, будут и другие доступные для всей семьи активности - троллеи, сеточный парк, прогулочные зоны, смотровые площадки и кафе. Первым аттракционом станет троллей Zipline (Зиплайн). Это развлекательный аттракцион, который представляет собой спуск по воздуху с использованием сил гравитации по стальному канату с помощью специального устройства. Он свяжет смотровую площадку Воробьевых гор и спортивный кластер "Лужники". Длина "полета" около 700 метров с перепадом в 50 метров, максимальная скорость до 60 км в час.

Как рассказал председатель попечительского совета по вопросам реконструкции комплекса "Воробьевы горы" Дмитрий Свищев: "Новый проект в столице сможет привлечь туристов, станет местом притяжения любителей экстремальных видов спорта. Первый такой парк был открыт в Сочи в 2014 году и за 6 лет своего существования принял более 1 миллиона посетителей. Помимо России, такие площади работают в Новой Зеландии, Франции, Китае, Сингапуре".

В Парке Горького отреставрируют народную обсерваторию
В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков оценил ситуацию в Хабаровском крае
Вьетнам объявил о вспышке более агрессивного коронавируса
В ГД внесены поправки о сборе подписей в поддержку кандидатов в губернаторы
Вильфанд: Наступает самая жаркая пятидневка года
Новая статья о налоговом мошенничестве может появиться в УК РФ
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году