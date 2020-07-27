Судя по словам Леоненко, это уже не просто идея, а готовый законопроект, над которым работали несколько серьезных ведомств - Генеральная прокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и Следственный комитет. Для государства пресечение налоговых преступлений очень важно.

По подсчетам специалистов, за год бюджет России теряет именно из-за налоговых мошенничеств 58 миллиардов рублей. Поэтому фактическое ужесточение государством санкций за подобные преступления понятно и оправданно.

Зачем понадобилась новая статья, если мошенников по налогам и сегодня ловят и судят аж по четырем статьям Уголовного кодекса? В отечественном Уголовном кодексе есть статьи 198-199.2. Плюс к этим статьям еще есть отдельная статья про всех мошенников - 158-я.

По словам заместителя Александра Бастрыкина, такие мошенничества с налогами "можно квалифицировать по-разному".

И это действительно так. Одно и то же налоговое нарушение закона сегодня можно расследовать сразу по нескольким уголовным статьям, у каждой из которых различные сроки наказания, и часто очень разные.

Поэтому пойманного за руку налогового обманщика на выбор правоохранителей можно пожалеть, а можно упечь. И это неправильно.

В качестве примера Елена Леоненко привела самое распространенное налоговое преступление - незаконное возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость. Самый распространенный вид налоговых преступлений в России - это стандартная схема, когда создается искусственный документооборот. Таким образом, завышаются расходы, и на эту сумму занижается прибыль, с которой уплачивается налог на прибыль в меньшем размере, чем он должен быть уплачен по закону.

Кроме того, на сумму завышенных расходов в результате искусственного документооборота в налоговых декларациях выставляются вычеты по НДС.

"А так как налогоплательщик фактически не нес расходы и не платил НДС при расчете с мнимыми контрагентами, то и не имел права на вычеты и, соответственно, не имел права их указывать в декларациях, тем самым на сумму вычетов он уклонился от уплаты НДС. Также распространено незаконное возмещение НДС из бюджета", - заключила генерал-полковник.

По словам высокопоставленного чиновника Следственного комитета, можно взять статью 199 Уголовного кодекса РФ, где говорится об уклонении от уплаты налогов с юридического лица в особо крупном размере. В этом случае наказание будет достигать шесть лет лишения свободы. В то же время статья 159 фактически за то же самое нарушение закона называет хищением и отправляет в места не столь отдаленные уже на 10 лет.

Таким образом, за одно преступление, квалифицированное по-разному, предполагается разное наказание. Теперь появится в УК дополнительная статья, под которую подпадали бы все мошеннические действия с налогами.

По данным генерала СК, только за первое полугодие 2020 года выявлено три тысячи налоговых преступлений. А это на 17 процентов меньше, чем в прошлом году.

"Но это не должно успокаивать", - заявила РИА Новости Елена Леоненко.

В целом мошенничеств с налогами больше всего фиксируется в Москве и Московской области. Кроме того, по словам генерала Леоненко, больше всего налоговые преступления фиксируются в крупном и среднем строительстве, а также в розничной и оптовой торговле.

В список регионов, в которых налоговые аферы очень распространены, вошли Краснодарский край, Ставрополье и Ростовская область. По цифрам получается следующая картина. В столице и Подмосковье в прошлом году было возбуждено 228 и 152 уголовных дел. В Краснодарском крае - 133, в Ставропольском - 108, в Ростовской области - 96.