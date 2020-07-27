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27.07.2020 19:28
Рубрика: Власть

Налогам добавят срок

Силовики предлагают внести в УК еще одну статью о мошенничестве
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8218)
Заместитель председателя Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко озвучила в интервью РИА Новости предложение своего ведомства о необходимости добавить в Уголовный кодекс новую статью - "Налоговое мошенничество".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Судя по словам Леоненко, это уже не просто идея, а готовый законопроект, над которым работали несколько серьезных ведомств - Генеральная прокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и Следственный комитет. Для государства пресечение налоговых преступлений очень важно.

По подсчетам специалистов, за год бюджет России теряет именно из-за налоговых мошенничеств 58 миллиардов рублей. Поэтому фактическое ужесточение государством санкций за подобные преступления понятно и оправданно.

Зачем понадобилась новая статья, если мошенников по налогам и сегодня ловят и судят аж по четырем статьям Уголовного кодекса? В отечественном Уголовном кодексе есть статьи 198-199.2. Плюс к этим статьям еще есть отдельная статья про всех мошенников - 158-я.

Фото: iStock
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По словам заместителя Александра Бастрыкина, такие мошенничества с налогами "можно квалифицировать по-разному".

И это действительно так. Одно и то же налоговое нарушение закона сегодня можно расследовать сразу по нескольким уголовным статьям, у каждой из которых различные сроки наказания, и часто очень разные.

Поэтому пойманного за руку налогового обманщика на выбор правоохранителей можно пожалеть, а можно упечь. И это неправильно.

В качестве примера Елена Леоненко привела самое распространенное налоговое преступление - незаконное возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость. Самый распространенный вид налоговых преступлений в России - это стандартная схема, когда создается искусственный документооборот. Таким образом, завышаются расходы, и на эту сумму занижается прибыль, с которой уплачивается налог на прибыль в меньшем размере, чем он должен быть уплачен по закону.

Кроме того, на сумму завышенных расходов в результате искусственного документооборота в налоговых декларациях выставляются вычеты по НДС.

"А так как налогоплательщик фактически не нес расходы и не платил НДС при расчете с мнимыми контрагентами, то и не имел права на вычеты и, соответственно, не имел права их указывать в декларациях, тем самым на сумму вычетов он уклонился от уплаты НДС. Также распространено незаконное возмещение НДС из бюджета", - заключила генерал-полковник.

Фото: iStock
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По словам высокопоставленного чиновника Следственного комитета, можно взять статью 199 Уголовного кодекса РФ, где говорится об уклонении от уплаты налогов с юридического лица в особо крупном размере. В этом случае наказание будет достигать шесть лет лишения свободы. В то же время статья 159 фактически за то же самое нарушение закона называет хищением и отправляет в места не столь отдаленные уже на 10 лет.

Таким образом, за одно преступление, квалифицированное по-разному, предполагается разное наказание. Теперь появится в УК дополнительная статья, под которую подпадали бы все мошеннические действия с налогами.

По данным генерала СК, только за первое полугодие 2020 года выявлено три тысячи налоговых преступлений. А это на 17 процентов меньше, чем в прошлом году.

"Но это не должно успокаивать", - заявила РИА Новости Елена Леоненко.

В целом мошенничеств с налогами больше всего фиксируется в Москве и Московской области. Кроме того, по словам генерала Леоненко, больше всего налоговые преступления фиксируются в крупном и среднем строительстве, а также в розничной и оптовой торговле.

В список регионов, в которых налоговые аферы очень распространены, вошли Краснодарский край, Ставрополье и Ростовская область. По цифрам получается следующая картина. В столице и Подмосковье в прошлом году было возбуждено 228 и 152 уголовных дел. В Краснодарском крае - 133, в Ставропольском - 108, в Ростовской области - 96.

В регионах Власть Право Уголовное право Экономика Финансы Налоги Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЦФО Москва ЦФО Московская область ЮФО Краснодарский край СКФО Ставропольский край ЮФО Ростовская область Налоговое законодательство Уголовное законодательство

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