Названа самая высокая стоимость аренды двухкомнатных квартир в Москве

В июле самая высокая арендная ставка столичной двушки - 200 тысяч рублей: за эту сумму можно сеять апартаменты в ММДЦ "Москва-Сити". Об этом свидетельствуют данные рейтинга, который составили специалисты департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость.

Первую строчку рейтинга занимают апартаменты в МФК Neva Towers ММДЦ "Москва-Сити" - двушка за 200 тысяч рублей площадью 60 кв. м. В квартире есть объединенная кухня-столовая-гостиная, спальня, ванная комната. Расположено жилье на 19 этаже, есть панорамные окна.

На второй строчке рейтинга квартира на 33-м этаже в ЖК "Пресня Сити" на Ходынской улице за 170 тысяч рублей в месяц. Квартира площадью 65 "квадратов" сдается впервые, квартирантам предоставляется машино-место в подземном паркинге. В пешей доступности - школы и детские сады, кафе и рестораны, театры и музеи, Московский зоопарк и парк Декабрьского восстания.

Третья позиция у 2-комнатной квартиры на 14-м этаже в ЖК "Камелот" на Комсомольском проспекте за 150 тысяч рублей. Площадь квартира - 110 кв. м. В ней есть полный комплект мебели и бытовой техники. В стоимость найма также входит аренда машино-места в подземном паркинге.

Следующую строчку рейтинга занимает двушка за 150 тысяч рублей в месяц. Жилье расположено в Б. Афанасьевском переулке. Общая площадь - 76 кв. м: просторная гостиная с камином, уютная спальня, большая гардеробная, кухня (12 кв. м). Ремонт в квартире выполнен по индивидуальному дизайн-проекту, установлена система "Умный дом". Возможен торг, также обсуждается использование машино-места в счет аренды.

На последней строчке топ-5 разместилось жилье площадью 64 кв. м за 140 тысяч рублей. Квартира расположена на Овчинниковской набережной, меблирована и обустроена бытовой техникой. Окна двушки выходят в тихий зеленый двор.