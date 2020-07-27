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27.07.2020 09:49
Рубрика: Культура

Около станции метро "Улица 1905 года" появилось световое пианино

Текст: Ирина Огилько
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Около московской станции метро "Улица 1905 года" появился новый свето-музыкальный объект - "Световое пианино 1905". На нем можно играть, если поднести руки к клавишам, при этом цветовые панели конструкции начинают светиться. Второй такой объект в мире есть в штате Миннесота в США. Об этом сообщает департамент капремонта Москвы.

Фото: Пресс-служба ВДНХ
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По данным департамента, общая длина сооружения, которое состоит из двух частей, составляет 73 метра (первая часть - 42 метра, вторая - 31 метр). Подсветка, меняющая цвета, располагается вдоль лицевой части ленты, а звуковые элементы установлены на каждом крыле группами по 26 штук. Расстояние между левым и правым крылом составляет семь метров, при этом обе части арт-объекта синхронизированы и активируются одновременно. Для того, чтобы инструмент зазвучал нужно поднести руки к клавишам. Подсветка, меняющая цвета, защищена специальным экраном из монолитного поликарбоната, что делает объект безопасным для детей и взрослых. Гамма светоиллюминации состоит из четырех цветов: красного, оранжевого, желтого и фиолетового. В зависимости от высоты ноты цвет ленты меняется.

Напомним, что площадь возле станции метро "Улица 1905 года" благоустроили в 2018 году. Ранее единственным украшением была скульптурная композиция, посвященная революционным баррикадам начала 20 века. Новый арт-объект наполнит пространство перед метро новым звучанием.

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