От 600 до 850 человек эвакуировали из-за пожара в СИЗО в Москве

По различным данным от 600 до 850 человек были эвакуированы в связи с пожаром в женском следственном изоляторе №6 в Москве.

Пожар произошел в следственном изоляторе на улице Шоссейной, 92. По сведениям пресс-службы ГУ МЧС России по Москве, эвакуировали 600 человек. Согласно информации пресс-службы УФСИН, вывели из здания 850 человек.

Эвакуированных разместили временно в соседних корпусах. В настоящее время на месте работают несколько пожарных расчетов, организуется оперативный штаб. Пожару присвоен второй номер сложности. По предварительным данным, загорелись помещения на первом этаже четырехэтажного здания. Пока спасатели не могут найти очаг возгорания.