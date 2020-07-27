Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Любовь Проценко 
10:24 27.07.2020

Собянин: Налоги у москвичей на жилую и коммерческую недвижимость в 2021 году не вырастут

Правительство Москвы в этом году не будет проводить кадастровую оценку жилой и коммерческой недвижимости. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Для расчета размеров налога на недвижимость по-прежнему будет применяться кадастровая стоимость 2018 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Объясняя, почему принято такое решение, мэр напомнил, что закон позволяет проводить кадастровую оценку с периодичностью от 2 до 5 лет, но по состоянию на 1 января: "То есть в кадастровой оценке 2020 года невозможно учесть влияние пандемии COVID-19, о которой 1 января еще никто и не слышал".

Предварительные расчеты показали, что по результатам оценки 2020 г. кадастровая стоимость недви­жимости должна была увеличиться примерно на 3%. Но это - в среднем, а в некоторых районах и на отдельные виды недвижимости рост мог бы быть и гораздо больше.

Собянин сделал прогноз по восстановлению экономики

Вместе с ростом кадастровой стоимости - выросли бы и налоги на квартиры, дачи, офисы, магазины и прочую недвижимость, которые граждане и бизнес должны уплатить за 2021 год.

Но всем же понятно, пишет глава города, что кадастровая оценка на 1 января 2020 года не имеет ничего общего с реальной ситуацией на "пост-ковидном" рынке недвижимости. Мы вообще пока не знаем, как стоимость недвижимости отреагирует на пандемию. И уж точно ни у кого сейчас нет лишних денег, чтобы платить выросший налог.

Поэтому кадастровой оценки в этом году не будет, а платить налоги на недвижимость за 2021 г. граждане и бизнес будут по кадастровой стоимости 2018 г.

По расчетам, для владельцев обычных квартир и дачных домов экономия по налогу на имущество составит от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.

Бизнес сэкономит более значительные суммы - от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.

Сейчас читают

ЖКХ
04:00

Определять энергоэффективность домов будут по новым правилам

Определять энергоэффективность домов будут по новым правилам

Новый порядок определения энергоэффективности зданий должен удешевить стоимость их строительства и эксплуатации, считают в Минстрое. Сейчас для определения класса энергоэффективности дома необходимы данные счетчиков тепла и электроэнергии за 3-4 года

ЖКХ
03:00

Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Сейчас общероссийский порог оплаты коммунальных услуг составляет 22 процента от дохода семьи. Но регионы могут уменьшать эту норму, а увеличивать не могут. Предлагается снизить порог для всех регионов

Жилая недвижимость
25.07.2020

В Москве упали цены на аренду квартир, а мошенники выдают себя за риелторов

В Москве упали цены на аренду квартир, а мошенники выдают себя за риелторов

Из-за коронавируса на рынке аренды жилья упали цены и в целом поменялись правила игры. Арендодатели чаще идут на уступки, арендаторы стали смелее и чаще просят о преференциях. При этом и те, и другие рискуют попасть в лапы мошенников и ждут перемен к осени