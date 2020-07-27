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27.07.2020 15:14
Рубрика: Власть

Собянин открыл новый спортивный комплекс "Акватория "ЗИЛ"

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
Вторую очередь Центра водных видов спорта - спорткомплекс "Акватория "ЗИЛ" - открыл сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. Построен он в рамках реорганизации территории бывшей промзоны автогиганта советских времен - завода имени Лихачева.

- Первая очередь водного дворца спорта - это дворец Анастасии Давыдовой для занятий синхронным плаванием, - напомнил глава города. - И вот вторая - два 50-метровых бассейна, тренажерные залы и целый ряд других спортивных объектов в этом комплексе. Таких бассейнов в Москве немного, так что он будет востребован как профессиональными спортсменами, так и жителями города.

Крытый бассейн полностью соответствует международным стандартам тренировочного процесса профессиональных спортсменов. При проведении соревнований возможно размещение телескопических трибун на 450 зрителей.

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Предназначен он прежде всего для спортивных школ по плаванию. Но и все желающие смогут здесь заниматься.

Есть в "Акватории "ЗИЛ" и батутно-акробатический зал с полным комплектом оборудования для тренировок спортсменов олимпийского уровня. Там работает система измерения времени полета и горизонтального перемещения спортсмена на батуте. Первыми опробовали новый спорткомплекс члены сборных команд Москвы - они тренируются в нем уже с 5 июня. В перспективе в спорткомплексе смогут одновременно заниматься свыше 800 профессиональных спортсменов.

Собянин отметил, что территория ЗИЛа постепенно превращается в комфортную зону и для проживания, и для занятий спортом: "Это третий объект здесь. Ранее были открыты ледовый дворец ЦСКА и дворец Анастасии Давыдовой для занятий водными видами спорта".

Строительство Центра водных видов спорта на ЗИЛе началось в 2014 году и полностью завершено в ноябре 2019 года. Этот комплекс площадью 28,5 тыс. кв. м состоит из двух частей с возможностью раздельной эксплуатации. 15 тыс кв метров - это Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой, остальную часть занимает новая "Акватория "ЗИЛ".

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