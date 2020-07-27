Собянин открыл новый спортивный комплекс "Акватория "ЗИЛ"

Вторую очередь Центра водных видов спорта - спорткомплекс "Акватория "ЗИЛ" - открыл сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. Построен он в рамках реорганизации территории бывшей промзоны автогиганта советских времен - завода имени Лихачева.

- Первая очередь водного дворца спорта - это дворец Анастасии Давыдовой для занятий синхронным плаванием, - напомнил глава города. - И вот вторая - два 50-метровых бассейна, тренажерные залы и целый ряд других спортивных объектов в этом комплексе. Таких бассейнов в Москве немного, так что он будет востребован как профессиональными спортсменами, так и жителями города.

Крытый бассейн полностью соответствует международным стандартам тренировочного процесса профессиональных спортсменов. При проведении соревнований возможно размещение телескопических трибун на 450 зрителей.

Предназначен он прежде всего для спортивных школ по плаванию. Но и все желающие смогут здесь заниматься.

Есть в "Акватории "ЗИЛ" и батутно-акробатический зал с полным комплектом оборудования для тренировок спортсменов олимпийского уровня. Там работает система измерения времени полета и горизонтального перемещения спортсмена на батуте. Первыми опробовали новый спорткомплекс члены сборных команд Москвы - они тренируются в нем уже с 5 июня. В перспективе в спорткомплексе смогут одновременно заниматься свыше 800 профессиональных спортсменов.

Собянин отметил, что территория ЗИЛа постепенно превращается в комфортную зону и для проживания, и для занятий спортом: "Это третий объект здесь. Ранее были открыты ледовый дворец ЦСКА и дворец Анастасии Давыдовой для занятий водными видами спорта".

Строительство Центра водных видов спорта на ЗИЛе началось в 2014 году и полностью завершено в ноябре 2019 года. Этот комплекс площадью 28,5 тыс. кв. м состоит из двух частей с возможностью раздельной эксплуатации. 15 тыс кв метров - это Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой, остальную часть занимает новая "Акватория "ЗИЛ".