Собянин подписал закон о штрафах для москвичей за борщевик

Москвичей начнут штрафовать за борщевик. Граждане, которые не удаляют со своего участка заросли борщевика Сосновского, будут обязаны заплатить штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Соответствующей закон принял мэр Москвы Сергей Собянин. Документ опубликован на официальном сайте главы города.

Законом устанавливается обязанность собственников земельных участков проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского со своих земель. Москвичей, которые не борются с борщевиком, начнут наказывать рублем. Административный штраф для граждан составит от двух до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 до 700 тысяч рублей.

Закон разработан в целях предупреждения и пресечения зарастания земель Москвы борщевиком Сосновского, который в 2015 году был включен в "Отраслевой классификатор сорных растений". Стихийные очаги произрастания борщевика встречаются практически в каждом районе. Ежегодно в медучреждения столицы обращается большое количество людей с жалобами на ожоги, вызванные соком этого опасного растения.

Согласно закону, удалять борщевик Сосновского можно любым способом: выкапывать, выкашивать или использовать химические препараты.