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27.07.2020 16:15
Рубрика: Общество

Собянин подписал закон о штрафах для москвичей за борщевик

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Москвичей начнут штрафовать за борщевик. Граждане, которые не удаляют со своего участка заросли борщевика Сосновского, будут обязаны заплатить штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Соответствующей закон принял мэр Москвы Сергей Собянин. Документ опубликован на официальном сайте главы города.

Фото: Юрий Кавер / РИА Новости
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Законом устанавливается обязанность собственников земельных участков проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского со своих земель. Москвичей, которые не борются с борщевиком, начнут наказывать рублем. Административный штраф для граждан составит от двух до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 до 700 тысяч рублей.

Закон разработан в целях предупреждения и пресечения зарастания земель Москвы борщевиком Сосновского, который в 2015 году был включен в "Отраслевой классификатор сорных растений". Стихийные очаги произрастания борщевика встречаются практически в каждом районе. Ежегодно в медучреждения столицы обращается большое количество людей с жалобами на ожоги, вызванные соком этого опасного растения.

Согласно закону, удалять борщевик Сосновского можно любым способом: выкапывать, выкашивать или использовать химические препараты.

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