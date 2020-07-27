Спортивные мастер-классы откроются на ВДНХ 28 июля

Дом культуры на ВДНХ возобновляет завтра спортивные мастер-классы. Они будут продолжаться до окончания лета, об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

По данным пресс-службы ВДНХ, занятия будут идти по вторникам и четвергам с 19.00, и в воскресенье с 10.00. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах тренера-преподавателя Наталии Сулимы.

Она подготовила авторскую программу по трем направлениям: пилатес, растяжка и кардиореспираторные тренировки. Занятия идут один час. Для того, чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте ВДНХ. Одновременно могут заниматься до 30 человек.

Напомним, что ранее на ВДНХ начались

занятия по танцам и хатха-йоге дополнили спортивные тренировки с собственным весом.

Сайт ВДНХ www.vdnh.ru.