Станцию МЦК "Ботанический сад" затопило после ливня в Москве

Ливень, прошедший в Москве в понедельник, затопил станцию Московского центрального кольца "Ботанический сад". На видео, которыми очевидцы делятся в соцсетях, видно, как потоки воды стекают по ступеням, ведущим в вестибюль станции, а пассажиры выходят из метро по щиколотку в воде.

По данным пресс-службы столичного департамента транспорта, потоки воды уже отведены в дренажную систему и все станции метро и МЦК работают в штатном режиме.

Помимо "Ботанического сада" потоп наблюдался ещё и на "Савеловской". Кроме того, дождь вновь превратил некоторые улицы города в водоемы. Из берегов вышла Яуза. Правда, её водные излишки коммунальщики довольно быстро откачали.