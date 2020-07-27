Суд оставил в СИЗО экс-замглавы минобрнауки Марину Лукашевич

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты и признал законным арест бывшего статс-секретаря - замглавы минобрнауки Марины Лукашевич по делу о хищении более 50 млн рублей. Также под стражей был оставлен и второй фигурант - экс-начальник управления Россотрудничества Михаил Попов.

Адвокаты Лукашевич просили отменить постановление об аресте, которое вынес ранее Тверской суд, и отпустить ее под подписку о невыезде, домашний арест или под залог в 3 млн рублей. Защитники сообщили, что у бывшей чиновницы усилились в СИЗО головные боли, связанные с полученной ей в 2014 году травмой головы. Сама Марина Лукашевич также заявила в суде, что не совершала никаких мошеннических действий и не собирается скрываться или оказывать давление на свидетелей.

Потерпевшим по делу о хищении более 50 млн бюджетных рублей признано минпросвещения

"Мой заграничный паспорт закончился, а паспорт гражданина РФ я не успела поменять после 45 лет", - сказала бывшая чиновница. В свою очередь прокурор выступил против изменения меры пресечения. Тверской районный суд 6 июля отправил Лукашевич и Попова под стражу до 16 августа.

20 июля Михаил Мишустин освободил Лукашевич от занимаемой должности в министерстве науки и высшего образования , как сообщили ее адвокаты - по собственному желанию. Бывших чиновников обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных денег при выполнении госконтрактов в интересах минобразования в 2016 году. Как следует из материалов дела, которые огласили в Тверском районном суде, госконтракты были заключены на развитие научных и образовательных проектов. Для этого Попов создал Центр развития науки, где директором стал брат Попова - Николай. Деньги за госконтракты перечисляли на расчетный счет ЦРН, после чего Лукашевич перечисляла их для обналичивания на расчетные счета индивидуальных предпринимателей. Уже обналиченные деньги передавались лично Николаю Попову, который и распределял их между соучастниками. Кроме того, как считает следствие, отчеты по проекту, которые якобы писали деятели науки, на самом деле подделывались от их имени. Согласно данным следствия, в этих работах есть данные из открытых источников и студенческих рефератов. Эксперты, приглашенные следствием, считают, что работы были выполнены формально и не несут научной новизны и не представляют научной ценности.