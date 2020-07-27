Уничтожен боевик, планировавший теракт в Москве

ФСБ во взаимодействии с МВД и СК России пресекли деятельность члена террористической организации, который планировал совершение террористического акта в одном из мест массового скопления людей в Москве. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

После теракта гражданин одной из республик Центральной Азии собирался перебраться в Сирию для участия в боях на стороне международной террористической организации. Предполагаемого террориста обнаружили в районе заброшенных гаражей в Химках. Судя по кадрам оперативного видео при себе у него был автомат и сумка с тремя гранатами.

"В ходе работы сотрудниками спецслужб и правоохранительных органов в районе заброшенных гаражей, расположенных в Химки, был выявлен подозрительный неустановленный мужчина, который при попытке задержания и проверки открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия. В результате ответных действий преступник получил ранения, не совместимые с жизнью", - сообщили в ЦОС.

При осмотре места происшествия у погибшего были обнаружены автомат АК-74У, три снаряженных магазина, 2 гранаты Ф-1 и 1 граната РГД.

Кроме того, в Подмосковье был задержан его брат, который рассказал на оперативном видео, что брат пропал две недели назад и он через своих знакомых разыскивал его, чтобы не допустить выезд в Сирию. Как отметили в спецслужбе, при проведении обыска в арендованной преступником квартире следственными органами обнаружены вещественные доказательства того, что уничтоженный бандит был связан с эмиссарами МТО в Сирии и готовил массовый расстрел граждан. В настоящее время ведется розыск возможных соучастников террориста.