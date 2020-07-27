В Калуге обсудили сохранение исторического облика города

24 июля глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов провел встречу с руководителем проектов по воссозданию и реконструкции памятников архитектуры Андреем Хоменко.

Андрей Хоменко принимал участие в восстановлении "Дома Ченцовых", "Дома Билибиных", "Дома Калашникова", "Дома Носовых", "Дома Цуриковых" и ряда других объектов культурного наследия нашего города.

В ходе встречи обсуждались вопросы сохранения и восстановления архитектурных достопримечательностей города.

"Основным приоритетом для нас, все же является развитие бизнеса, - подчеркнул Андрей Хоменко. - Поиск коммерчески окупаемых объектов, инвесторов, восстановление объектов и передача их в аренду, но мы также стараемся приложить максимум усилий для сохранения историко-архитектурного облика города".

По словам Андрея Хоменко процесс восстановления памятников архитектуры в Калуге мог бы идти значительно активнее, но зачастую выкуп и реставрация объектов обходятся очень дорого и далеко не всегда могут быть компенсированы арендной платой. Кроме того, немало трудностей доставляют различные бюрократические проволочки.

Александр Иванов и Андрей Хоменко осмотрели "Дом Билибиных".

"Объект был очень сложен для реставрации, мы уточняли архитектурные детали по фотографиям и архивным документам, полностью заново собрали лепнину, - рассказал Андрей Хоменко".

За активную работу по сохранению историко-культурного облика Калуги Александр Иванов вручил Андрею Хоменко Почетную грамоту.

"Пожалуй, это один из немногих реальных способов восстановить объекты культурного наследия нашего города, - отметил Александр Иванов. - Конечно же, было бы замечательно отреставрировать все памятники за счет бюджета, но для этого требуются огромные средства. Необходимо и в дальнейшем развивать конструктивное сотрудничество власти и бизнеса в этой сфере и всячески снимать бюрократические препоны".