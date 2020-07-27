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27.07.2020 09:40
Рубрика: Общество

В Москве искусственный интеллект обработал более 150 тысяч КТ-снимков

Текст: Любовь Проценко

В Москве более 150 тысяч радиологических снимков обработал искусственный интеллект. Об этом сообщил главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике, директор Центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов. Он рассказал, что сделано это в рамках московского эксперимента по внедрению компьютерного зрения в лучевой диагностике в радиологический информационный сервис интегрированы сервисы искусственного интеллекта. В период пика пандемии 98% всех результатов исследований, проанализированных технологией, составили компьютерные томографии органов грудной клетки у пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и пневмонию. Алгоритмы искусственного интеллекта для диагностики других заболеваний будут подключены в 2020 году.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Искусственный интеллект в столице анализирует несколько видов лучевых исследований - компьютерную томографию, рентгенодиагностику, маммографию и флюорографию. Они применяются для поиска пневмонии, рака легкого и других легочных патологий, рака молочной железы.

"Во время пандемии основной задачей технологий искусственного интеллекта и компьютерного зрения стала помощь врачам-рентгенологам в условиях увеличенного потока пациентов, - продолжал Морозов. - С начала подключения сервисов к Единой радиологической информационной системе с помощью технологий компьютерного зрения проанализировано более 150 тысяч КТ-снимков органов грудной клетки. Конечно, искусственный интеллект не может заменить врачей, только они могут дать заключение. Однако, такие цифровые системы являются полезным подспорьем для рентгенологов".

Напомним, первый сервис искусственного интеллекта начал автоматическое распознавание признаков коронавирусной инфекции на компьютерных томографиях легких в апреле. Сеть амбулаторных КТ-центров и стационаров, перепрофилированных под прием пациентов с подозрением на коронавирус, поэтапно были подключены к технологии. После проведения диагностического исследования медицинское изображение загружается в цифровую систему ЕРИС ЕМИАС и анализируется компьютерным зрением. Технология формирует для врача-рентгенолога описание снимка, например, степень поражения легких, и подсвечивает выявленные патологии на изображениях.

Результаты работы сервисов искусственного интеллекта уже доступны в 48 стационарах и 193 поликлиниках, в том числе их филиалах.

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