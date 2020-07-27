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Рубрика: Общество

Шире круг

Для школьных IT-секций готовят магистров
Текст: Ксения Семенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8218)
В Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ) набирают магистров на программу "Педагогика и психология проектной деятельности в образовании". Программа открыта в партнерстве с Кружковым движением Национальной технологической инициативы и Институтом Шифферса. В 2020 году на нее выделено 16 бюджетных мест.

Магистранты научатся работать с детскими и молодежными проектными командами как наставники, создавать и руководить детскими технологическими кружками. Научный руководитель Кружкового движения НТИ Андрей Андрюшков отметил: одна из основных задач - подготовить инноваторов сферы образования, которые смогут участвовать в создании национальной сети технологических кружков.

Опрос: 83% выпускников собираются поступать в вузы

- По поручению президента Ассоциация участников технологических кружков и Министерство просвещения РФ сейчас разрабатывают предложения по созданию национальной сети кружков, - рассказал Андрей Андрюшков. - Стоит задача дотянуться до каждого школьника, увлеченного технологиями, предоставить ему возможность собрать свою "научную" команду, исследовать и создавать новое. В ближайшие годы нам необходимо опираться на прошедших специальную подготовку педагогов, наставников, руководителей. И "костяк" сформируется именно в этой магистратуре.

С магистрантами будут работать ведущие специалисты в области педагогики и психологии проектной деятельности. Запланированы стажировки в российских технологических компаниях-лидерах. Вступительный экзамен состоит из теоретического экзамена и творческого задания. Испытания будут проходить в конце июля - начале августа в дистанционном формате.

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