В Парке Горького отреставрируют народную обсерваторию

Закрытая более полутора лет обсерватория в Парке Горького не откроется в этом году. Ее ждет комплексная реставрация, первая с начала постройки здания. Как рассказали "РГ" в департаменте культурного наследия столицы, утвержден проект реставрационных работ.

Астрономический павильон строили в 1950-1957 годах, и закончились работы во время реконструкции парка. Двухэтажное кирпичное здание народной обсерватории расположено недалеко от арки главного входа по адресу: улица Крымский Вал, дом 9, строение 5.

Оно представляет собой ротонду с двумя симметричными лестницами. Здание перекрыто куполом, оснащенным поворотным механизмом и раздвижными створками. Это типовой проект парковых обсерваторий середины прошлого века. Декоративное решение фасадов обсерватории строится на сочетании красного и белого цветов. Так, лопатки (вертикальные выступы на стене наподобие колонн без основания и капителей) и подкупольный пояс выкрашены в белый цвет. Простенки между лопатками выложены из красного кирпича и оформлены круглыми окнами. Зданию вернут исторический облик, внутри него обновят напольные покрытия из дерева и керамогранита, а на стенах восстановят штукатурный и красочный слои.

"Часть несущих конструкций находится в аварийном состоянии. Это будет первая комплексная реставрация с момента возведения здания, - сказал руководитель департамента Алексей Емельянов. - В павильоне укрепят кирпичную кладку, восстановят штукатурный слой уличных лестничных маршей, лестничные перила и ограждения, а также окно кассы со створками и наличником. Оконные рамы и двери, выполненные из разных материалов, заменят на деревянные. Фасады очистят от грязи и пыли, а затем выкрасят в красно-белую гамму. А купол обработают антикоррозийным составом".

Напомним, что закрылась обсерватория еще в конце 1980-х годов, более 20 лет она не функционировала. Открыли ее в сентябре 2012 года. Там установили два мощных телескопа и автоматический раздвижной купол. Здесь проводили экскурсии в теплое время года. Однако из-за аварийного состояния перекрытий больше полутора лет павильон не работает.