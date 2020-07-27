В августе в Подмосковье откроются еще несколько пунктов проекта "Мегабак". Это площадки, предназначенные для сбора крупногабаритного мусора. Они появятся в Домодедове, Истре, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Одинцове, Подольске и Сергиевом Посаде.

Как наши граждане утилизируют старую ненужную мебель и ржавые ванны? В лучшем случае отдают дворнику, приплатив "за труды". В худшем - под покровом ночи выносят на ближайшую мусорку, куда складировать крупногабаритный мусор запрещено. А вот в Европе граждане заказывают транспорт или сами отвозят отслуживший свое негабарит на спецплощадки, откуда их потом забирают профильные мусоропереработчики. Делать, как в Европе, в Подмосковье начали в прошлом году. Первый "Мегабак" появился в Рошале, затем в Балашихе и Реутове. Доставлять свои мебеля граждане должны самостоятельно, но, как не раз отмечал зампред правительства области Евгений Хромушин, сознательных людей, готовых накопить багажник пластиковых бутылок, чтобы затем отвезти их на конкретную площадку, среди нас с вами немало.

"И мы решили не останавливаться, ведь наша задача - привлечь как можно больше жителей к раздельному сбору коммунальных отходов", - говорит министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский. Он отметил, что в области разработан стандарт площадки "Мегабак" - она должна обязательно иметь твердое покрытие, ограждение и видеонаблюдение. И на первых порах на каждой новой площадке будут работать волонтеры. Пункты "Мегабака" работают каждый день с 9 до 18 часов, кроме понедельника. Пока площадки открывают в тех муниципалитетах, где заметно перенакопление крупногабаритных отходов. Но в перспективе "Мегабак" придет в каждый подмосковный город.