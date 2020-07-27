В последний день июля в Москве резко похолодает

Начало августа Москве ожидается прохладным. До четверга в центре европейской части России сохранится вполне комфортная погода. А самым жарким днем этой недели станет среда. Столбики термометров поднимутся до отметки "+29 градусов".

А уже в пятницу, 31 июля, температура воздуха резко понизится на шесть-семь градусов. "Если осреднить все значения за большое количество времени, то самыми теплыми днями считаются 31 июля и 1 августа. Но в этом году все иначе", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.