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27.07.2020 05:35
Рубрика: Экономика

В СК назвали регионы с наибольшим количеством налоговых преступлений

В 2019 году Москва и Московская область стали лидерами среди регионов России по числу правонарушений в налоговой сфере. Об этом сообщила заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.

Фото: СК РФ
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Она уточнила, что в столице в прошлом году было возбуждено 228 подобных уголовных дел, а по области - 152. Далее следуют: Краснодарский (133) и Ставропольский (108) края, а также Ростовская область (96), пишет РИА Новости.

По словам Леоненко, лидерами по числу налоговых преступлений всегда будут крупные экономические регионы, так как тут немалую роль играют населенность и экономический потенциал.

В регионах Экономика Финансы Налоги Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЦФО Москва ЦФО Московская область ЮФО Краснодарский край СКФО Ставропольский край ЮФО Ростовская область

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