В СК назвали регионы с наибольшим количеством налоговых преступлений

В 2019 году Москва и Московская область стали лидерами среди регионов России по числу правонарушений в налоговой сфере. Об этом сообщила заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.

Она уточнила, что в столице в прошлом году было возбуждено 228 подобных уголовных дел, а по области - 152. Далее следуют: Краснодарский (133) и Ставропольский (108) края, а также Ростовская область (96), пишет РИА Новости.

По словам Леоненко, лидерами по числу налоговых преступлений всегда будут крупные экономические регионы, так как тут немалую роль играют населенность и экономический потенциал.