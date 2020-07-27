В столичной подземке пустили тематический поезд с народными промыслами

Новый тематический поезд запустили в столичном метро. Он посвящен народным художественными промыслам - дымковской игрушке, скопинской керамике, тверской вышивке и другим. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Основная цель нового социального проекта - рассказать пассажирам метро о культурной самобытности и особых традициях регионов России. Так, на бортах вагонов представлены большие фотографии бело-синих кувшинов и тарелок, есть изображения керамических свистулек, птичек, вышивок и многое другое. При этом поезд выглядит стильно, а внутри еще и познавательно - из-за многочисленных рассказов об истории народных промыслов, ее умельцах и многом другом.

На запуске поезда заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова рассказала: "Миллионы пассажиров смогут приобщиться к культурному наследию. Для этого нужно только зайти в этот замечательный поезд". В вагонах представлены дымковская игрушка, скопинская керамика, тверская вышивка и другие народные художественные промыслы.

По данным пресс-службы, новый поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии метро.