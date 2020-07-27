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27.07.2020 11:25
Рубрика: Общество

В столичных парках начали борьбу с борщевиком Сосновского

Текст: Ирина Огилько

На особо охраняемых природных территориях столицы начали борьбу с борщевиком Сосновского. Где чаще всего произрастает это растение, как можно победить его, рассказали "РГ" в пресс-службе Мосприроды.

Фото: Юрий Кавер / РИА Новости
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По данным специалистов, на природных территориях с особым статусом охраны запрещено использование химических препаратов, поэтому единственным средством борьбы остается своевременный покос. К счастью, произрастает это растение не на всех ООПТ. Основные места его произрастания - территории природно-исторических парков "Царицыно", "Москворецкий", "Покровское-Стрешнево", природные заказники "Долина реки Сетунь" и "Медведково" и Крюковский лесопарк.

- Участки произрастания борщевика Сосновского чаще располагаются в районе линий электропередачи, магистралей инженерных коммуникаций, - рассказали в Мосприроде. - Для того, чтобы сократить площадь произрастания этого растения, территории выкашивают до 10 раз в теплый период. При этом кошение проходит до созревания семян.

Как напомнили специалисты, борщевик Сосновского был выведен селекционерами как дешевый корм для скота, однако оказалось, что сок этого растения может вызывать химические ожоги. При покосе соблюдают всех правила безопасности во избежание получения ожогов рабочими.

Кстати

Если обнаружили борщевик на территории города, можно об этом сообщить в единый диспетчерский центр ЖКХ Москвы по телефону: 8(495)539-53-53.

Как бороться с борщевиком

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