В восьми московских парках открылись веревочные городки

Восемь столичных парков открыли веревочные городки для детей и подростков. Об этом сообщает Мосгорпарк.

Веревочные аттракционы заработали в парках "Сокольники", "Фили", "Красная Пресня", "Кузьминки", Таганском парке, "Митино", "Красная Пресня" и Измайловском парке. Эти городки рассчитаны на детей ростом от 90 см. С помощью страховки дети и подростки смогут пройти по канатным лабиринтам, подвесным мостам и другим элементам, расположенным на высоте от 1 до 22 метров.

Часто такие парки называют панда-парк в честь бамбукового медведя, который большую часть своей жизни проводит на высоте.

Аттракцион платный, стоимость зависит от дня недели и роста посетителя. Самая сложная и высокая трасса находится в парке "Фили". Для тех, кто пройдет маршрут, открывается красивый вид на изгиб Москвы-реки. Стоимость в этом парке одного маршрута для самых маленьких, включая страховочный инвентарь, составит в будни 150 рублей, в выходные - 500 рублей. Максимальная стоимость - 1400 рублей за четыре маршрута для детей ростом выше 150 см.

Кстати

Шесть парков Москвы приглашают всех желающих на бесплатные беговые тренировки с инструктором, 10 парков - на бесплатные занятия танцами.

Афишу, стоимость и расписание можно найти на сайте парков или Мосгорпарка.