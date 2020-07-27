Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Граждане России, выразившие желание покинуть США и вернуться на родину, вылетели в воскресенье из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке вывозным рейсом "Аэрофлота".

Ожидаемое время прибытия в аэропорт Шереметьево - 11:55 мск, пишет ТАСС. Ранее в посольстве РФ в Вашингтоне сообщали, что это будет уже 16-й вывозной рейс из Соединенных Штатов, а на борт смогут попасть жители всех регионов России.

Посол РФ Анатолий Антонов пятого июля заявил, что с начала организованной эвакуации россиян из США удалось вывезти около четырех тысяч человек.