Зайца-русака впервые за многие годы обнаружили в Серебряном бору

Крайне редкое для Москвы животное - заяц-русак - обнаружено в Серебряном бору. Заметили лесного зверя, относящегося к исчезающим видам (согласно Красной книге Москвы), сотрудники Мосприроды. Где чаще всего можно его встретить, чем он питается и как отличить его от зайца-беляка, расскажут специалисты в рамках проекта "#Природа_на_удаленке".

В соцсетях продолжается эколого-просветительский проект, начатый во время самоизоляции. На этой неделе москвичам расскажут не только о зайце-русаке, но и о коростеле, а также о краснокнижной стрекозе.

"Все эти обитатели природы занесены в Красную книгу Москвы, - сказали в пресс- службе. - В понедельник специалисты природных территорий "Кузьминки-Люблино" поделятся редкой фотонаходкой - на лугу в высокой траве была замечена коростель. Эту скрытную птицу из Красной книги города сложно увидеть: коростель предпочитает бегать в высокой луговой траве и взлетает лишь в случае крайней опасности. Но крик ее знаком каждому, кто ходил летом по некошеному лугу, - ее громкие скрипучие звуки слышны даже за километр. В среду специалисты природно-исторического парка Косинский расскажут о краснокнижной стрекозе дозорщик-императора, которую они обнаружили на природных территориях города. Это огромное по меркам стрекоз насекомое достигает размера в 60 мм с размахом крыльев до 50 мм. Благодаря крупным размерам, ярко-зеленой груди и синему брюшку ее легко узнать даже на расстоянии".

И в этот же день пойдет рассказ о зайце-русаке, замеченном в Серебряном бору.

Послушать лекции и принять участие в экологических активностях можно в Instagram.