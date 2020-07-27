Экс-замглавы Якутска осужден за злоупотребление полномочиями

Якутский городской суд вынес приговор бывшему заместителю главы Якутска. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ).

Он, занимая эту должность, при помощи двух руководителей фирм оказывал давление на руководство коммерческой строительной организации. Целью являлось получение имущественных прав на жилые помещения в возводимом жилом доме.

"Сумма ущерба, причиненная строительной фирме в результате данных незаконных действий, составила свыше 165 миллионов рублей", - сообщает прокуратура республики.

Суд приговорил экс-чиновника к четырем годам исправительной колонии общего режима. Два руководителя фирм, помогавших осужденному, вскоре также окажутся на скамье подсудимых.