Войска Восточного военного округа уже в этом году начнут получать новейшие высокомобильные комплексы радиоэлектронной борьбы "Палантин".

Первые "Палантины" поступят на вооружение подразделений РЭБ в Забайкальском крае, рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Специальное оборудование комплекса монтируется на автомобилях КамАЗ, что позволяет оперативно перебрасывать его в нужную точку.

Уникальность "Палатина" в том, что он может подавить как существующие, так и перспективные системы радиосвязи противника. Кроме того, комплекс способен вести радиоэлектронную разведку, а также объединять различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую рабочую сеть.

Конечно, большинство характеристик этого уникального комплекса находится под грифом "секретно". Известно, что возможности "Палантина" позволяют ослепить врага на коротких и ультракоротких волнах, а также лишить всех видов связи.

Впервые "Палантин" была применен на учениях осенью прошлого года. Тогда комплекс обеспечил прикрытие войск, сумев заглушить систему радиосвязи и радиоэлектронной разведки в полосе шириной около тысячи километров. По мнению экспертов, "Палантин" в том числе предназначен для отражения атак дронов и может стать одним из важных звеньев в организации противовоздушной обороны.